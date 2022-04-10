https://news.day.az/world/1451952.html Турция увеличивает производство дронов-камикадзе - ВИДЕО
Турция увеличивает производство дронов-камикадзе - ВИДЕО
Глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир распространил изображения системы, выпускаемой компанией "STM Defense Technologies Engineering and Trade A.Ş." и сообщил о процессе их доставки.
Как передает Day.Az, об этом Исмаил Демир сообщил в Twitter.
Он сообщил, что поставки KARGU продолжаются: "Мы осуществили новые поставки KARGU Вооруженным силам Турции, укрепив позиции наших сил безопасности в местах проведения операций".
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