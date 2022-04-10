В Венгрии объявили итоги парламентских выборов

Национальный избирательный офис Венгрии (NVI) опубликовал по итогам подсчета 100% голосов результаты референдума и парламентских выборов 3 апреля, где победил альянс Фидес-Христианско-демократическая народная партия (Фидес-ХДНП) премьера Виктора Орбана.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, ранее после обработки 98,96% голосов было объявлено, что Фидес-ХДНП получает 135 мест в парламенте из 199, оппозиционная коалиция - 56 мест, а движение "Наша Родина" - семь мест.

По данным NVI, после обработки 100% голосов альянсу Фидес-ХДНП достается 135 мест в парламенте из 199, то есть конституционное большинство сохраняется третий раз подряд. Из 135 мандатов 87 получены в одномандатных округах и 48 - по партийному списку.

По итогам 100% голосов коалиция оппозиционных партий во главе с Петером Марки-Заем получает 57 мест в парламенте. Оппозиционные кандидаты выиграли 19 одномандатных округов и получили 38 мандатов по партийному списку. Из оставшихся семи мест шесть у правого движения "Наша Родина" и одно - у Немецкого национального списка, все они по партийным спискам.