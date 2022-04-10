Парламент Пакистана изберет нового премьер- министра страны 11 апреля.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, сообщают пакистанские СМИ.

По словам вице-спикера парламента от Пакистанской мусульманской лиги-Наваз (ПМЛ-Н) Аяза Садыка, который председательствовал на заседании вотума недоверия правительству Имран хана, кандидаты на вакантное место премьер-министра должны представить необходимое заявление спикеру Парламента в течение дня.

Новый премьер-министр будет избран в парламенте днем, 11 апреля, сказал Садык.

СМИ утверждают, что пост премьер-министра страны может занять лидер ПМЛ-Н Шахбаз Шариф.

Накануне парламент Пакистана выразил вотум недоверия правительству Имран хана.

За вотум недоверия проголосовали 174 депутата, то есть большинство нижней палаты законодательного органа страны. против голосовали 172 депутата.