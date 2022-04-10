Украина произвела первую за три недели ротацию персонала Чернобыльской АЭС

Украина уведомила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о проведении первой за три недели ротации персонала Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Украина сообщила сегодня МАГАТЭ, что провела первую ротацию персонала на Чернобыльской атомной электростанции за три недели и только вторую с конца февраля", - говорится в заявлении Гросси.

Гендиректор МАГАТЭ назвал эту новость необходимым позитивным шагом для благополучия персонала ЧАЭС. По словам Гросси, "ротация смены была также важна для безопасной и надежной работы ЧАЭС, которая находилась под контролем российских военных в течение пяти недель, пока они не ушли 31 марта".

МАГАТЭ также получило информацию от Украины о том, что зафиксированы повреждения аналитических лабораторий радиационного контроля на станции, помещения которых были разрушены, аналитические приборы украдены, сломаны или выведены из строя. "Был разграблен информационно-коммуникационный центр, разрушены части его линий связи и отключена автоматическая передача данных радиационного контроля", - сказано в заявлении МАГАТЭ.

8 апреля МАГАТЭ сообщало, что ведет подготовку к отправке в Украину помощи для обеспечения физической ядерной безопасности украинских АЭС. МАГАТЭ также собирается скорейшим образом направить миссию на ЧАЭС для мониторинга радиации, доставки технического оборудования и восстановления систем мониторинга на станции, которую ранее контролировали российские военные.

Гросси посещал Украину 29-31 марта для начала миссии агентства по обеспечению безопасности украинских ядерных объектов в связи с военной операцией России. Угроза распространения радиации на Украине в настоящее время не зафиксирована.