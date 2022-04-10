Индия хочет купить американские беспилотники

Министерство обороны Индии сформировало комиссию высокого уровня, чтобы определиться с решением по возможной закупке у Вашингтона 30 боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Predator на сумму $3 млрд.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на правительственные источники сообщило в воскресенье информационное агентство ANI.​​​​

"Комиссия сформирована с тем, чтобы решить, какое число беспилотников Predator необходимо приобрести для индийских сил до того времени, когда в Индии будет налажено собственное производство такой техники", - заявили источники.

В конце февраля Нью-Дели сообщил, что планы по приобретению БПЛА у США отложены из-за того, что Индия намерена сосредоточиться на разработке своих беспилотников. Американская сторона была проинформирована о данном решении.

В ноябре минувшего года индийские СМИ сообщали, что министерство обороны страны завершило подготовку соглашения с Вашингтоном о покупке 30 многоцелевых БПЛА MQ-9B Predator - по 10 для ВМС, ВВС и сухопутных войск. США одобрили продажу ударных БПЛА Индии в 2019 году. Индийские ВМС в 2020 году взяли в аренду два разведывательных беспилотника Predator, чтобы использовать их для проведения разведки морских границ.