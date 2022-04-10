https://news.day.az/world/1451963.html Явка избирателей на выборах во Франции составила 76%
Явка избирателей на выборах во Франции составила 76%
Явка избирателей на сегодняшних президентских выборах во Франции составила 76%.
Как передает Day.Az, такую статистику обнародовала организация "Ifop-Fiducial".
Отмечается, что 24% избирателей не участвовали в голосовании. Это больше, чем в 2017 году (22,23%). На президентских выборах 2002 года был установлен антирекорд - не голосовали 28,4% избирателей.
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