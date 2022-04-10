Явка избирателей на выборах во Франции составила 76%

Явка избирателей на сегодняшних президентских выборах во Франции составила 76%.

Как передает Day.Az, такую ​​статистику обнародовала организация "Ifop-Fiducial".

Отмечается, что 24% избирателей не участвовали в голосовании. Это больше, чем в 2017 году (22,23%). На президентских выборах 2002 года был установлен антирекорд - не голосовали 28,4% избирателей.