Кто побеждает во первом туре президентских выборов во Франции?

Макрон и Ле Пен захватили лидерство в первом туре выборов президента Франции.

Как передает Day.Az, действующий президент Франции Эмманюэль Макрон и кандидат от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен стали лидерами в первом туре проходящих в стране выборов нового главы государства.

Бельгийские СМИ со ссылкой на exit-poll сообщают, что оба кандидата набрали по 24%.

Радикальный нацист Эрик Земмур и провокаторша Валери Пекресс набрали лишь по 8% голосов. Французы им не доверяют.