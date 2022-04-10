https://news.day.az/world/1451964.html Кто побеждает во первом туре президентских выборов во Франции? - ЭКЗИТПОЛ - ФОТО
Кто побеждает во первом туре президентских выборов во Франции? - ЭКЗИТПОЛ - ФОТО
Макрон и Ле Пен захватили лидерство в первом туре выборов президента Франции.
Как передает Day.Az, действующий президент Франции Эмманюэль Макрон и кандидат от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен стали лидерами в первом туре проходящих в стране выборов нового главы государства.
Бельгийские СМИ со ссылкой на exit-poll сообщают, что оба кандидата набрали по 24%.
Радикальный нацист Эрик Земмур и провокаторша Валери Пекресс набрали лишь по 8% голосов. Французы им не доверяют.
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