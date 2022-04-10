Канцлер Австрии посетит Москву

Канцлер Австрии Карл Нехаммер посетит с визитом Москву в понедельник, 11 апреля, это подтвердили ТАСС в его ведомстве, передает Day.Az.

"Можем подтвердить запланированную на понедельник поездку", - заявили в ведомстве в ответ на просьбу подтвердить распространенную австрийскими СМИ информацию.

Ранее газета Kronen Zeitung со ссылкой на окружение Нехаммера сообщила, что он намерен посетить Москву и встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Отмечалось, что канцлер хочет заняться "наведением мостов" и планирует "стараться изо всех сил, чтобы немного приблизиться к миру".

9 апреля канцлер Австрии посетил Украину, где провел переговоры с президентом страны Владимиром Зеленским.