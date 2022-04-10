Экстренная посадка самолета во Франции

Три человека погибли при экстренной посадке легкого туристического самолета во Франции, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Решение о срочном приземлении было принято вскоре после взлета с аэропорта города Сан-Бриё.

Вынужденную посадку самолет совершил в ближайшем (около 300 метров) от аэропорта лесу. Причины экстренного приземления пока неясны, сообщает местное радио France Bleu.

Возле приземлившегося самолета сотрудники полиции обнаружили тела трех погибших - пилота и супружеской пары. Французская прокуратура выясняет причины, которые привели к трагедии.