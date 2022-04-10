https://news.day.az/world/1451968.html Экстренная посадка самолета во Франции - есть погибшие
Экстренная посадка самолета во Франции - есть погибшие
Три человека погибли при экстренной посадке легкого туристического самолета во Франции, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Решение о срочном приземлении было принято вскоре после взлета с аэропорта города Сан-Бриё.
Вынужденную посадку самолет совершил в ближайшем (около 300 метров) от аэропорта лесу. Причины экстренного приземления пока неясны, сообщает местное радио France Bleu.
Возле приземлившегося самолета сотрудники полиции обнаружили тела трех погибших - пилота и супружеской пары. Французская прокуратура выясняет причины, которые привели к трагедии.
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