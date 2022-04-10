Сколько французов не приняли участие в выборах президента?

Около 13 млн французов не пришли на избирательные участки в ходе первого тура выборов президента Франции, который состоялся в воскресенье.

Об этом сообщил телеканал BFM, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В выборах не участвовали 27% избирателей, это почти 13 млн человек", - сказал ведущий телеканала.