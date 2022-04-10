https://news.day.az/world/1451973.html Сколько французов не приняли участие в выборах президента? - ЦИФРЫ
Сколько французов не приняли участие в выборах президента? - ЦИФРЫ
Около 13 млн французов не пришли на избирательные участки в ходе первого тура выборов президента Франции, который состоялся в воскресенье.
Об этом сообщил телеканал BFM, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В выборах не участвовали 27% избирателей, это почти 13 млн человек", - сказал ведущий телеканала.
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