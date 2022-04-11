https://news.day.az/world/1451977.html В Лондоне мужчина с мачете напал на полицейского
В Лондоне мужчина с мачете напал на полицейского
В Лондоне мужчина с психическими проблемами ранил полицейского, приехавшего на вызов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает газета Telegraph.
"Около 11.50 в воскресенье в полицию поступил звонок с сообщением о мужчине, вооруженном мачете, страдающим кризисом психического здоровья. Один офицер получил ранение в руку и был госпитализирован", - сообщили в столичной полиции.
Угрозы жизни правоохранителя нет, добавляет издание.
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