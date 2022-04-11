МВД Франции назвало лидирующего кандидата в президенты

Кандидат в президенты Франции от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен лидирует в первом туре президентских выборов во Франции после подсчета 50% голосов.

Такие данные приводит Министерство внутренних дел Франции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

После подсчета половины голосов Ле Пен получает 27,53%, тогда как действующий президент Эмманюэль Макрон - 26,67%.