https://news.day.az/world/1451978.html МВД Франции назвало лидирующего кандидата в президенты
МВД Франции назвало лидирующего кандидата в президенты
Кандидат в президенты Франции от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен лидирует в первом туре президентских выборов во Франции после подсчета 50% голосов.
Такие данные приводит Министерство внутренних дел Франции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
После подсчета половины голосов Ле Пен получает 27,53%, тогда как действующий президент Эмманюэль Макрон - 26,67%.
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