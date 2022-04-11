Израиль потратит более $110 млн на строительство забора на Западном берегу реки Иордан

Министерский комитет по делам национальной безопасности Израиля утвердил проект строительства дополнительных 40 км разделительного забора на Западном берегу реки Иордан.

Об этом сообщила канцелярия израильского премьера Нафтали Беннета, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Члены кабинета безопасности единогласно одобрили план стоимостью 360 млн шекелей (более $110 млн - прим. ред.), представленный министром обороны Бени Ганцем, по строительству дополнительных 40 километров забора", - говорится в сообщении.

В конце марта сообщалось, что армия обороны Израиля приняла решение направить дополнительные воинские подразделения на Западный берег реки Иордан после серии терактов, в результате которых всего за неделю были убиты 11 израильтян.