https://news.day.az/world/1451981.html Макрон лидирует в первом туре выборов после обработки 65% голосов
Макрон лидирует в первом туре выборов после обработки 65% голосов
Действующий президент Франции Эмманюэль Макрон лидирует, согласно предварительным данным, в первом туре президентских выборов, набирая 27,03% после обработки 65% голосов избирателей.
Об этом сообщило в воскресенье на своем сайте МВД республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
На втором месте идет кандидат от "Национального объединения" Марин Ле Пен, которая получает 26,88% голосов.
В свою очередь на третьем месте продолжает находиться лидер "Неподчинившейся Франции" Жан-Люк Меланшон, который, по предварительным данным, набирает около 18,9% голосов.
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