Макрон лидирует в первом туре выборов после обработки 65% голосов

Действующий президент Франции Эмманюэль Макрон лидирует, согласно предварительным данным, в первом туре президентских выборов, набирая 27,03% после обработки 65% голосов избирателей.

Об этом сообщило в воскресенье на своем сайте МВД республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На втором месте идет кандидат от "Национального объединения" Марин Ле Пен, которая получает 26,88% голосов.

В свою очередь на третьем месте продолжает находиться лидер "Неподчинившейся Франции" Жан-Люк Меланшон, который, по предварительным данным, набирает около 18,9% голосов.