ВВП Украины сократится почти вдвое в этом году - Всемирный банк

ВВП Украины сократится почти наполовину в этом году.

Об этом сообщили во Всемирном банке (ВБ), передает Day.Az со ссылкой на The Guardian.

Из-за блокады черноморских портов на юге Украины и ущерба, нанесенного промышленности на востоке страны, ВВП Украины, по прогнозам, сократится примерно на 45% в 2022 году.

В ВБ заявили, что экономика России также впадет в рецессию. Прогнозируется, что в этом году ВВП России сократится на 11,2%, а производство в восточноевропейских странах, включая Молдову, Беларусь и Украину, сократится на 30,7%.

В докладе говорится, что экономика Украины, которая сильно зависит от сельского хозяйства, может пострадать еще больше, если российские войска перекроют доступ к Черному морю.

Продолжение войны, вероятно, заставит Всемирный банк пересмотреть свои прогнозы и прогнозировать еще большее падение ВВП.

В банке прогнозируют, что при неблагоприятном сценарии событий в Украине ВВП России может сократиться на 20 процентов, ВВП Украина - на 75 процентов.