https://news.day.az/world/1451984.html Макрон и Ле Пен проходят во второй тур президентской гонки
Макрон и Ле Пен проходят во второй тур президентской гонки
Действующий президент Франции Эммануэль Макрон и лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выходят во второй президентских выборов, свидетельствуют предварительные результаты первого тура, опубликованные на сайте МВД республики, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По итогам обработки 89% бюллетеней, Макрон получает в первом туре 27,4% голосов, Ле Пен - 24,8%, лидер крайне левой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон - 20,8%. Другие кандидаты не смогли преодолеть отметку в 10%.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре