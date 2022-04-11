Елизавета II рассказала о своем самочувствии во время коронавируса

Королева Великобритании Елизавета II, которая в феврале заразилась коронавирусом COVID-19, рассказала, что во время болезни чувствовала себя "очень усталой и изнуренной".

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, 95-летняя королева поучаствовала в виртуальном посещении больницы, во время которого она рассказала о своем опыте переболевшему коронавирусом пациенту, чьи отец и брат умерли от COVID-19.

"Он (COVID-19) действительно делает человека очень усталым и истощенным, не так ли?" - сказала Елизавета II во время видеозвонка.

Она также назвала пандемию коронавируса "ужасной".