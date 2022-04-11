https://news.day.az/world/1451985.html Елизавета II рассказала о своем самочувствии во время коронавируса
Елизавета II рассказала о своем самочувствии во время коронавируса
Королева Великобритании Елизавета II, которая в феврале заразилась коронавирусом COVID-19, рассказала, что во время болезни чувствовала себя "очень усталой и изнуренной".
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, 95-летняя королева поучаствовала в виртуальном посещении больницы, во время которого она рассказала о своем опыте переболевшему коронавирусом пациенту, чьи отец и брат умерли от COVID-19.
"Он (COVID-19) действительно делает человека очень усталым и истощенным, не так ли?" - сказала Елизавета II во время видеозвонка.
Она также назвала пандемию коронавируса "ужасной".
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