Во Франции вспыхнули беспорядки и вандализм после оглашения результатов выбором

Спонтанная манифестация в центре коммуны Ренн во французском регионе Бретань сопровождалась актами вандализма, а ее участники выступали против выхода во второй тур президентских выборов действующего президента Эмманюэля Макрона и кандидата от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в воскресенье вечером радиостанция France Bleu.

По ее данным, на площади Святой Анны в историческом центре коммуны собрались около 600 человек, при этом акция не была согласована с городскими властями. Примерно в 22:00 (00:00 по Баку) ее участники разожгли посреди площади большой костер, бросив в него мусорные баки и строительные заграждения. На видеокадрах с места событий было видно, что в районе манифестации были разбиты и расписаны граффити витрины банков и бутиков, пострадало здание комиссариата полиции на улице Пеноэ, перед мэрией демонстранты зажгли красные фальшфейеры.

Участники манифестации выкрикивали лозунги против Макрона и Ле Пен. Некоторые демонстративно сжигали бумажки, похожие на бюллетени для голосования. Тем не менее пока нет информации о столкновениях между участниками демонстрации и стражами порядка.

Первый тур выборов президента Франции прошел 10 апреля, по предварительным данным МВД, явка составила около 75%. После подсчета 65% голосов лидирует Макрон с результатом 27,03%, тогда как Ле Пен получает 26,88% голосов. Второй тур запланирован на 24 апреля.