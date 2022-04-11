Еще 2 страны намерены вступить в НАТО - СРОКИ
Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет британская газета Times, ссылаясь на источники.
По словам неназванных американских чиновников, членство обеих стран в альянсе было "темой для разговоров и многочисленных встреч" на переговорах министров иностранных дел НАТО.
"Финляндия, как ожидается, подаст заявку в июне, за ней последует Швеция", - пишет издание.
Как заявили опрошенные газетой европейские дипломаты, обе страны расширят возможности НАТО, в особенности в сфере сбора разведданных и в рамках усиления ВВС. По словам одного из дипломатов, Швеция и Финляндия будут "настоящими игроками" блока.
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