Выборы президента Франции

Второй тур выборов президента во Франции, назначенный на 24 апреля, станет решающим в жизни страны и всей Европы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент республики Эмманюэль Макрон, вышедший в воскресенье в финал президентского марафона.

"Я призываю вас к объединению в большое политическое движение", - сказал он, обращаясь к своим сторонникам, собравшимся в выставочном центре у Версальских ворот Парижа. "Я прошу всех сограждан вне зависимости от их взглядов поддержать меня во втором туре. Он станет решающим для страны и для всей Европы", - заявил Макрон.

Президент поблагодарил тех кандидатов, которые уже высказались в его поддержку во втором туре. "Это решающий момент для будущего нашей нации, и я хочу протянуть руку всем, кто желает работать для Франции", - сказал он.

"Пока ничто не выиграно. Предстоящие дни будут решающими для страны", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов. "Предстоит дать ответы на вопросы, которые стоят перед нами, - это защита покупательской способности, ответы на экологические и геополитические вызовы", - отметил Макрон. Он заявил, что "настроен решительно и сознает сложность проблем".

"Я постараюсь убедить всех, кто еще не определился со своим выбором во втором туре, присоединиться ко мне. Вместе еще многое предстоит сделать", - заявил президент - кандидат.

Согласно предварительным данным, Макрон вместе с лидером "Национального объединения" Марин Ле Пен вышел во второй тур президентских выборов.