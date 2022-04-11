Тысячи сторонников экс-премьера Пакистана вышли на улицы

Десятки тысяч сторонников бывшего премьера Пакистана Имрана Хана и возглавляемой им партии "Техрик-и-Инсаф" вышли на улицы, чтобы выразить свою поддержку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Dawn.

Массовые акции прошли во всех крупных городах страны, в том числе в столице Исламабаде.

"Спасибо всем пакистанцам за их удивительное излияние поддержки и эмоций в знак протеста против поддерживаемой США смены режима, подстрекаемой местным Миром Джафаром, чтобы привести к власти группу сговорчивых мошенников, выпущенных под залог. Показывает, что пакистанцы дома и за рубежом решительно отвергли это", - написал Имран Хан в Twitter.

Мир Джафар - могольский генерал, который стал первым правителем Бенгалии, зависимым от Британской Ост-Индской компании. Его правление считается началом британского империализма в индийской истории и ключевым шагом в установлении господства Великобритании на Индийском субконтиненте.

"Никогда в нашей истории такие толпы не выходили так спонтанно и в таком количестве, отвергая импортированное правительство, возглавляемое мошенниками", - добавил Хан, опубликовав в Twitter видео с одной из акций, собравшей на площади тысячи людей, поющих национальный гимн Пакистана.

В субботу парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану. За это решение проголосовали 174 члена парламента при необходимых 172 голосах.

Позже Хан в своем первом заявлении после вынесенного ему вотума недоверия заявил о начале борьбы за свободу против иностранного заговора. Ранее он заявлял, что его независимая внешняя политика раздражала "иностранные державы", в частности, США, и они финансировали действия оппозиции по вотуму недоверия. В свою очередь, государственный департамент США заявил, слова Хана о том, что Вашингтон стоит за предполагаемым заговором с целью свержения его правительства, не соответствуют действительности.

В понедельник парламент Пакистан рассмотрит кандидатуры на пост премьера. Документы о выдвижении в качестве кандидатов на пост премьер-министра Пакистана подали президент оппозиционной Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шехбаз Шариф и бывший министр иностранных дел Шах Махмуд Куреши, чью кандидатуру поддержала партия "Техрик-и-Инсаф" во главе с Имраном Ханом. Голосование по кандидатуре нового премьера должно пройти 11 апреля в 14.00 (13.00 по Баку).