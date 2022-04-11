Назван лидер первого тура президентских выборов во Франции после обработки 95% голосов

Действующий президент Франции Эмманюэль Макрон лидирует, согласно предварительным данным, в первом туре президентских выборов, набирая 27,41% голосов после обработки 95% бюллетеней.

Об этом сообщило в ночь на понедельник на своем сайте МВД республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На втором месте находится кандидат от "Национального объединения" Марин Ле Пен, которая получает 24,03% голосов. Идущий на третьем месте лидер левого движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон сокращает отрыв от Ле Пен и в настоящий момент набирает 21,57% голосов.

Четвертую позицию занимает основатель движения "Реконкиста" Эрик Земмур с результатом в 6,97%. Остальные кандидаты набрали менее 5% - ближайший преследователь Земмура - кандидат от партии Республиканцы, глава столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекресс - предварительно занимает пятое место с 4,49% голосов.

10 апреля во Франции прошел первый тур президентских выборов, по предварительным данным, явка составила около 75%. На высший государственный пост претендовали 12 кандидатов. Второй тур состоится 24 апреля. Победу в нем может одержать Макрон, согласно опросам после публикации предварительных результатов первого тура.