Предсказан победитель второго тура выборов во Франции

Британский еженедельник The Economist прогнозирует уверенную победу французского лидера Эмманюэля Макрона во втором туре президентских выборов, который состоится 24 апреля. Статистическая модель, на которую опираются обозреватели издания, предсказывает, что он получит 74% голосов избирателей, тогда как его соперница, кандидат от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - лишь 26%.

"Однако настроения во Франции сейчас мрачные и бунтарские, и действующему президенту будет крайне сложно получить голоса разочарованных левых и правоцентристов. Во время недавнего выступления под Парижем он сам предупредил своих сторонников, что успокаиваться не время. Напомнив им о Brexit, он мрачно заявил, что "кажущееся маловероятным вполне может случиться", - отмечает издание.

The Economist указывает, что Ле Пен провела хорошо продуманную предвыборную кампанию с опорой на поддержку широких слоев населения, обещая французам бороться с ростом цен и используя образ "лидера-утешителя и объединителя, несмотря на антинатовскую, пророссийскую и евроскептическую программу". При этом Макрон, по оценкам издания, крайне поздно полноценно включился в предвыборную борьбу, провел ничем не запомнившуюся кампанию и "не смог продемонстрировать результатов своих усилий на российском направлении".

Еженедельник указывает, что лакмусовой бумажкой перед вторым туром выборов станут назначенные на 20 апреля теледебаты, которые покажут, способна ли Ле Пен "выглядеть достаточно компетентной", а Макрон - не казаться чрезмерно заносчивым.