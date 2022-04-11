В Южной Корее зацвела вишня

Солнечный свет переливается на бело-розовых лепестках, а тонкие стволы деревьев мирно качаются на весеннем ветру: в Сеуле, на берегах канала Бульванчон, зацвела вишня. В эти выходные здесь - впервые за три года пандемии - проходит весенний фестиваль, куда пришли десятки жителей южнокорейской столицы. На камнях у воды они гуляют, едят сахарную вату, играют в настольные игры и надеются, что скоро смогут снять защитные маски, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

"Всё больше стран освобождаются от масок, и, кажется, что количество заражений снижается по всему миру. Несмотря на сравнительно большие цифры заболеваемости в Южной Корее, я надеюсь, что мы снимем маски уже в этом году и вернемся к обычной счастливой жизни", - говорит молодой кореец Мун Чун-хюн.

В прошлом месяце в Южной Корее зафиксировали абсолютный рекорд числа заражений COVID-19. Так 17 марта в лабораториях стране получили 621 317 положительных тестов. При этом в течение всего 2021 года в месяц заболевало не более нескольких сотен людей.