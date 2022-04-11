«Талибан» разрешит девочкам учиться в старших классах

"Талибан" разрешит афганским девочкам учиться в старших классах. Об этом рассказал представитель талибов в Катаре Сухейл Шахин, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, это произойдет после того, как власти Афганистана разработают механизм и инструкции по обучению девочек.

"В настоящее время в Афганистане работают все государственные и частные высшие учебные заведения, где посещают занятия по всем специальностям студенты обоих полов​​​. Временно прекращены занятия только для учениц школ 6-12-х классов до разработки всеобщего механизма и выпуска инструкции руководства", - сообщил глава политофиса.

23 марта талибы запретили девочкам средних и старших классов посещать школу. По заявлению расформированного министерства образования, с началом учебного года в школу смогут ходить только девочки до шестого класса.

Причиной такого решения стало несоответствие школьной формы нормам шариата. В ведомстве отметили, если форма для девочек с седьмого по двенадцатый класс будет разработана в соответствии с шариатом, национальной традицией и культурой, то талибы откроют школы и для них.