https://news.day.az/world/1452026.html Шанхай на локдауне: жителям города не хватает продуктов питания - ВИДЕО
Шанхай на локдауне: жителям города не хватает продуктов питания - ВИДЕО
Жителям 26-миллионного Шанхая уже почти две недели запрещено выходить на улицу. Власти города объявили локдаун из-за крупнейшей с начала пандемии вспышки коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Многие жалуются на нехватку продуктов питания: их можно лишь заказать онлайн, но службы доставки не справляются с наплывом клиентов. Компании вызвали на работу 3000 дополнительных курьеров.
Пользователи соцсетей пишут, что впервые узнали, что такое голод.
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