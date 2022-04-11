Машина скорой помощи попала в ДТП в России

Авария с участием легковушки и машины скорой помощи произошла в Кемеровской области. В результате пострадали четыре человека, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Уточняется, что ДТП произошло на 36 километре автодороги Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк - Междуреченск. По предварительной версии, водитель иномарки не стал уступать дорогу карете скорой помощи с проблесковыми маячками и сиреной. В итоге произошло столкновение.

На месте происшествия работали инспекторы ГИБДД и оперативно-следственная группа МВД РФ по Беловскому району.

"В результате аварии травмы различной степени тяжести получили водители обеих машин. Помимо этого, медицинская помощь понадобилась 45-летней фельдшеру и 51-летней медсестре "скорой", которые находились на пассажирских сидениях", - уточнили в МВД.

На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.