https://news.day.az/world/1452060.html Взрыв на химзаводе в Индии - есть погибшие
Взрыв на химзаводе в Индии - есть погибшие
Не менее шести человек погибли в ночь на понедельник в результате взрыва на химическом заводе в западном индийском штате Гуджарат.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Hindustan Times.
По этой информации, инцидент произошел в городе Бхаруч, на заводе компании, которая занимается процессом дистилляции растворителя. По словам представителя местной полиции, взрыв вызвал пожар, в настоящее время пламя взято под контроль. Полиция начала расследование обстоятельств происшествия.
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