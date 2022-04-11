Макрон победил в первом туре выборов президента Франции

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон победил в первом туре выборов главы государства, состоявшемся в воскресенье.

Об этом свидетельствуют результаты обработки 100% протоколов, предоставленных муниципалитетами, пишет Le Figaro, передает Day.Az.

Макрон набрал 27,6% голосов, что на три пункта больше, чем на выборах пять лет назад.

Второе место заняла лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, за которую проголосовали 23,41% избирателей. Она тоже улучшила свой результат по сравнению с предыдущими выборами на 2 пункта.

Третьим стал левый кандидат от "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон с результатом 21,95%, и это больше, чем ему прогнозировали экзит-поллы.