Брифинг минобороны России

Оперативно-тактическая авиация ВКС России уничтожила 78 военных объектов Украины, в том числе три позиции зенитно-ракетных комплексов ближнего действия. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 78 военных объектов Украины. Среди них три командных пункта, радиолокатор подсвета и наведения, три позиции зенитно-ракетных комплексов ближнего действия, четыре склада боеприпасов, а также 58 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники", - сказал он.

ВС России с начала проведения специальной военной операции в Украине уничтожили 441 беспилотный летательный аппарат (БЛА), 239 установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) и 2 079 танков и бронемашин ВСУ, сообщил Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 129 самолетов, 99 вертолетов, 243 зенитных ракетных комплекса С-300, "Бук-М1", "Оса АКМ", 441 беспилотный летательный аппарат, 2 079 танков и других боевых бронированных машин, 239 установок реактивных систем залпового огня, 909 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 003 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал он.

ВС России ударом высокоточного оружия уничтожили в Донбассе 9 танков, 5 самоходных артустановок "Акация", 5 реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" и более 60 националистов, заявил Конашенков.

"В результате нанесения высокоточных ударов в районах населенных пунктов Воздвиженка-2 и Ивановка Донецкой области уничтожено 9 танков, 5 самоходных артиллерийских установок 2С3 "Акация", 5 реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" и более 60 националистов", - сказал он.

Также, по словам Конашенкова, в районах населенных пунктов Николаев и Жовтневое уничтожены два склада боеприпасов, а в районе Успеновки - радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300.