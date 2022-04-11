Сводка Генштаба ВСУ

В Генеральном штабе ВСУ обнародовали оперативную информацию на 11 апреля, передает Day.Az.

"Противник продолжает создание наступательной группировки войск для действий на Слобожанском направлении. Предположительно, в ближайшие дни, российские войска будут пытаться возобновить наступление " - сказано в сообщении.

Также отмечается, что, предположительно, противник, чтобы нарушить поставки грузов к местам ведения боевых действий, продолжит удары по объектам транспортной инфраструктуры на территории Украины с целью их уничтожения или вывода из строя.

Кроме того, противник продолжает осуществлять подготовку и отправку личного состава, вооружения и техники для участия в боевых действиях на территории Украины.

Осуществляется подготовка вооружения и военной техники в пункте постоянной дислокации 60-й отдельной мотострелковой бригады (Монастырище) 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа. "Предположительно, указанное вооружение будет перемещено на территорию Донецкой области. Также, для восстановления потерь личного состава подразделений батальонной тактической группы из состава 36-й отдельной мотострелковой бригады (Борзя, Забайкальский край) 29 общевойсковой армии Восточного военного округа, осуществляется набор военнослужащих из состава указанной бригады. Особую проблему противник испытывает при комплектовании должностей водителей и механиков-водителей. Отбытие отобранного личного состава из пункта постоянной дислокации запланировано на вторую половину апреля этого года", - отмечают в Генштабе.

В Генштабе отмечают, что на Слобожанском направлении отдельные подразделения из состава 6-й общевойсковой армии и береговых войск северного флота продолжают частичное блокирование города Харькова, продолжаются артиллерийские обстрелы отдельных районов города.

На Изюмском направлении продолжается воздушная разведка местности с целью выявления позиций Вооруженных Сил Украины. Для этого противник применяет БПЛА "Орлан-10".

В сообщении сказано, что силами до двух батальонных тактических групп противник пытался осуществить наступление в направлениях населенных пунктов Довгеньке и Дмитровка, успеха не имел и отошел на ранее занятые позиции.