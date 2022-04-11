В жилом доме в России прогремел взрыв

Взрыв бытового газа произошел в пятиэтажном доме в Московской области. По информации МЧС, происшествие произошло в Ступине, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Взрыв прогремел в квартире на четвертом этаже пятиэтажки", - уточнили в ведомстве.

По информации МЧС, произошло обрушение внешних панелей и межкомнатных перекрытий. В результате пострадали два женщины, жертв - нет. Ведется эвакуация жильцов.

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Комментарий МЧС по взрыву в подмосковном Ступине.

Из дома эвакуировано 60 человек, включая 10 детей. На четвертом и пятом этажах произошло обрушение внешних панелей, на четвертом этаже разрушены внутренние перегородки двух квартир, на третьем этаже выбиты окна, разрушена перегородка.

Для эвакуированных организован пункт временного размещения в местном доме культуры. В ликвидации последствий ЧП участвуют 119 человек и 28 единиц техники.