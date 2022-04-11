https://news.day.az/world/1452109.html Пожар в автосервисе в Москве, есть погибший - ВИДЕО
Пожар в автосервисе в Москве, есть погибший - ВИДЕО
Один человек погиб в результате пожара в автосервисе на востоке столицы, сообщили в главном управлении МЧС по Москве. До прибытия пожарных огонь охватил 300 кв. м одноэтажного металлического ангара, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
В главке отметили, что к настоящему времени пожар потушен.
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