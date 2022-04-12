Маск предложил поселить бомжей в офисе Twitter

Илон Маск, ставший крупнейшим акционером Twitter, предложил преобразовать штаб-квартиру компании в приют для бездомных. Соответствующий пост был опубликован на странице миллиардера в Twitter, но позже он был удален, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Превратить штаб-квартиру Twitter в Сан-Франциско в приют для бездомных, так как там все равно никто не появляется?", - предложил бизнесмен.

Маск опубликовал пост с опросом, позже дополнив его уточнением, что он не шутит. В голосовании приняли участие более миллиона пользователей менее чем за день, и более 90% посчитали, что в офисе Twitter должны поселить бездомных.

Крупнейший акционер Twitter также запустил опрос с предложением "удалить" из названия соцсети букву W, оставив два варианта ответа - "да" и "конечно".

Основатель Amazon Джефф Безос поддержал идею Илона Маска по превращению штаб-квартиры социальной сети в Сан-Франциско в приют для бездомных, поскольку из-за пандемии там работает мало людей. Он предложил преобразовать по крайней мере часть офиса под нужды бомжей. Маск в одном из твитов назвал это "отличной идеей".