Паника на Таймс-сквер из-за сильного взрыва

Сильный Взрыв был зафиксирован в ночь на это воскресенье, 10 апреля, в районе центрального сектора Таймс-сквер, в центре Манхэттена, Нью-Йорк, вызвав панику среди горожан и туристов, находившихся в этом секторе, перед Day.Az со ссылкой на американские СМИ

Хотя на данный момент власти не предоставили подробностей о причинах взрыва, мотивируя это тем, что в настоящее время ведется расследование, они дали повод для спокойствия, предупредив, что происшествие не оставило ни погибших, ни пострадавших.