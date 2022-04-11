В России возросло число смертей от коронавируса

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 248 против 259 днем ранее, до 371 964. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Количество смертей за сутки оказалось минимальным с 2 ноября 2020 года, когда было зарегистрировано 238 смертей.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 11 855, до 18 007 915. В абсолютном выражении прирост стал минимальным с 10 июня 2021 года, в относительном он составил 0,07%.

По данным штаба, число госпитализаций из-за коронавируса в стране за сутки увеличилось на 1 390, что на 4,6% меньше показателя предыдущего дня. Снижение количества госпитализаций произошло в 42 регионах, следует из данных штаба. Днем ранее было зарегистрировано 1 457 случаев госпитализации.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 26 755, до 17 239 857. Днем ранее в штабе сообщили о 29 372 вылечившихся.

С начала пандемии в мире зафиксировали более 498,8 млн заражений коронавирусом и около 6,2 млн смертей. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, зарегистрировано 18 007 915 случаев заражения, умерли 371 964 человека. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.