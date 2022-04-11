Погибла участница Олимпийских игр

17-летняя участница Олимпийских игр в Токио в парусном спорте Эйя Гезгез из Туниса погибла из-за несчастного случая на тренировке. Об этом сообщает Business News, передает Day.Az.

Отмечается, что в тренировке с Гезгез также принимала участие ее сестра-близнец Сарра, которая сумела выжить после трагического инцидента.

Сестры Гезгез вместе выступали на Олимпийских играх в Токио в соревнованиях по парусному спорту в классе "49er FX", где заняли 21-е место.