В Норвегии обнаружили новое месторождение нефти и газа

Геологоразведчики норвежской нефтегазовой компании Equinor обнаружили новое месторождение нефти и газа в территориальных водах Норвегии, в районе Фрам и Тролль. Об этом сообщается в понедельник на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы очень рады [проинформировать] об открытии еще одного [месторождения]", - сказала вице-президент компании Лилль Брусдал.

По предварительным оценкам, его запасы достигают порядка 4-8 млн кубометров газа и 25-50 млн баррелей нефти.

Добычу природного газа и нефти Норвегия ведет с 1971 года. На сегодняшний день скандинавская страна удовлетворяет на 15% спрос Евросоюза на углеводороды.