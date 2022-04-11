https://news.day.az/world/1452189.html В Норвегии обнаружили новое месторождение нефти и газа
В Норвегии обнаружили новое месторождение нефти и газа
Геологоразведчики норвежской нефтегазовой компании Equinor обнаружили новое месторождение нефти и газа в территориальных водах Норвегии, в районе Фрам и Тролль. Об этом сообщается в понедельник на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы очень рады [проинформировать] об открытии еще одного [месторождения]", - сказала вице-президент компании Лилль Брусдал.
По предварительным оценкам, его запасы достигают порядка 4-8 млн кубометров газа и 25-50 млн баррелей нефти.
Добычу природного газа и нефти Норвегия ведет с 1971 года. На сегодняшний день скандинавская страна удовлетворяет на 15% спрос Евросоюза на углеводороды.
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