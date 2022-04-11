https://news.day.az/world/1452204.html В Исландии выросла преступность - ВИДЕО
В Исландии выросла преступность - ВИДЕО
В Исландии отмечен всплеск преступности, ранее несвойственной этой стране. За последний год здесь участились случаи поножовщины, стрельбы, сведения счетов, один человек был убит, что стало следствием деятельности группировок, связанных с торговлей наркотиками. Власти намерены оснастить электрошокерами полицейских, до сих пор не носивших при себе оружие, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
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