В Исландии выросла преступность

В Исландии отмечен всплеск преступности, ранее несвойственной этой стране. За последний год здесь участились случаи поножовщины, стрельбы, сведения счетов, один человек был убит, что стало следствием деятельности группировок, связанных с торговлей наркотиками. Власти намерены оснастить электрошокерами полицейских, до сих пор не носивших при себе оружие, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.