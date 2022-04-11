https://news.day.az/world/1452222.html В Пакистане избран новый премьер-министр
В Пакистане избран новый премьер-министр
Парламент Пакистана избрал нового премьер-министра страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Reuters", премьер-министром избран лидер партии Пакистанская мусульманская лига (фракция Наваза) Шахбаз Шариф.
Голосование проходило в усиленном режиме безопасности.
До начала голосования все дороги, ведущие к зданию парламента, были перекрыты.
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