В Пакистане избран новый премьер-министр

Парламент Пакистана избрал нового премьер-министра страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Reuters", премьер-министром избран лидер партии Пакистанская мусульманская лига (фракция Наваза) Шахбаз Шариф.

Голосование проходило в усиленном режиме безопасности.

До начала голосования все дороги, ведущие к зданию парламента, были перекрыты.