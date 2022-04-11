В Японии выявлен первый случай заражения новым штаммом коронавируса.

По данным телеканал NHK, женщина прибыла в Японию из США. Благодаря генетическому анализу удалось установить точный диагноз, вплоть до вида штамма коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Правда.

На сегодняшний день врачи выделили три линии, которые образовались после слияния мутаций разных штаммов COVID-19 - XD, XF и XE. Первые два стали результатом соединения вариантов "дельта" и сублинии "омикрона" BA.1. Что касается линии XE, то она получилась из-за соединения вариантов "омикрона" BA.1 и BA.2.