Пациентка пожаловалась на врача, лечившую ее по обучающему видео на YouTube

Жительница США пожаловалась на врача, которая пыталась лечить ее по видео на YouTube, пишет Independent. Однако пользователи соцсетей встали на защиту медика, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как рассказала женщина, она пришла в больницу с жалобами на боли в животе. По результатам обследования оказалось, что причиной недуга стала киста, но дальнейшие действия медика удивили пациентку. Американка рассказала, что врач, не зная, как ее лечить, начала смотреть обучающие видео на YouTube.

"Получила степень доктора медицины в университете YouTube", - пошутила в адрес врача женщина.

После того, как пациентка рассказала о ситуации в интернете, пользователи соцсетей встали на защиту врача. По словам людей, доктор, возможно, хотела уточнить какую-то информацию, и в этом нет ничего страшного.

"Люди думают, что врачи - ходячие энциклопедии и запоминают все в мгновение ока", - написали комментаторы.