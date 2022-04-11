В Китае массовые локдауны заставляют людей грабить магазины

Массовые локдауны заставляют людей грабить магазины с едой, чтобы не умереть с голоду.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Локдаун в Шанхае оставляет миллионы людей без работы и зарплат, пропитание жители должны искать сами.