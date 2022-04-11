https://news.day.az/world/1452261.html В Китае массовые локдауны заставляют людей грабить магазины - ВИДЕО
В Китае массовые локдауны заставляют людей грабить магазины - ВИДЕО
Массовые локдауны заставляют людей грабить магазины с едой, чтобы не умереть с голоду.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Локдаун в Шанхае оставляет миллионы людей без работы и зарплат, пропитание жители должны искать сами.
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