Венгрия заявила о готовности платить за российский газ в рублях

Венгрия готова расплачиваться за российский газ в рублях, это не будет нарушением санкций Евросоюза. Об этом заявил в понедельник глава венгерского МИД Петер Сийярто, беседуя с журналистами в перерыве встречи министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Что касается оплаты в рублях, то у нас есть решение, которое позволит не нарушать какие-либо санкции, но в то же время обеспечит поставки газа в Венгрию", - сказал Сийярто, разместивший видеозапись выступления перед прессой на своей странице в Facebook.

Министр пояснил, что этот вопрос обсуждался в последние дни на технических переговорах между венгерской компанией CEEnergy (дочерняя структура энергетической группы MVM) и российской компанией "Газпромэкспорт" (дочерняя структура "Газпрома"). Соглашение, ранее подписанное ими, допускает изменение валюты платежа за поставки российского газа. По словам Сийярто, оплата будет поступать в евро на счет венгерской компании в Газпромбанке и конвертироваться в рубли.

Сийярто подтвердил, что правительство Венгрии по-прежнему выступает против введения эмбарго на поставки российских нефти и газа, поскольку они играют чрезвычайно важную роль для экономики его страны.

В сентябре прошлого года Венгрия заключила с "Газпромом" два долгосрочных контракта, которые предусматривают поставки в общей сложности 4,5 млрд кубометров топлива в год по трубопроводам через Сербию и Австрию в обход Украины. Соглашение рассчитано на 15 лет и может быть пересмотрено через 10 лет после начала реализации.

Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ, которым с 1 апреля определяется новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран. Теперь такие государства должны перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, который уже будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров. При этом Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.