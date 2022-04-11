Пираты угрожают безопасности дорогих яхт

Суперъяхты защищаются от кибернападений пиратов нового типа, а водород готов заменить ископаемое топливо. Эти и ряд других тем Евроньюс обсудил с гостями 28-го Международного Дубайского яхт-шоу, передает Day.Az.

Это крупнейшее событие для производителей престижных яхт проходит впервые с начала вспышки COVID-19. В нем принимают участие свыше 800 судостроительных компаний из более 50 стран.

Одна из них - Sunreef Yachts из Польши, представившая новейшую яхту Sunreef Eco 80. Ее выпуск был задержан пандемией. Конструкция яхты призвана сделать ее совершенно автономной с точки зрения энергии, источником которой служит Солнце. Глава компании, француз Франсис Лапп, объяснил, что переход на возобновляемые источники энергии на море происходит медленнее, чем на суше. Он объясняет это тем, что правительства уделяют больше внимания внедрению электромобилей. Никаких правил, регулирующих использование двигателей на море, до сир пор не существует.

Составить представление о яхте будущего можно на примере судна Seabubble. "Морской пузырь" - это судно на подводных крыльях с водородным двигателем. Его разработчики гордятся тем, что водородный тепловой элемент, питающий электродвигатель, можно перезарядить за считанные минуты.

Кибербезопасности суперъяхт угрожают хакеры. Так как все новейшие суда оснащены компьютерной системой навигации, они стали желанной добычей для киберпиратов. Хакеры способны обездвижить судно, потребовав у его хозяев выкуп в обмен на возможность и дальше пользоваться своим сверхдорогим приобретением. Другими словами, для того, чтобы ограбить судовладельца, пирату больше не требуется брать судно на абордаж. Это можно сделать, не выходя из интернет-кафе.

Как объясняет эксперт по кибербезопасности Навин Хеманна, "пиратам необязательно попадать на борт судна. Нападения стали виртуальными, потому что богатства тоже не имеют физической формы. Они виртуальны".

Хакерские атаки на дорогие яхты участились с начала пандемии.