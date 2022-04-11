США могут отправить атомный авианосец в Японское море

Американский атомный авианосец "Авраам Линкольн", как утверждается, войдет в международные воды Японского моря во второй половине этой недели.

Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, авианосная ударная группа пробудет там около пяти дней. Подобной "демонстрации силы" не было с ноября 2017 года, отмечает агентство. Официальный представитель американского военного контингента на Корейском полуострове не стал комментировать эти данные.