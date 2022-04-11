https://news.day.az/world/1452293.html США могут отправить атомный авианосец в Японское море
США могут отправить атомный авианосец в Японское море
Американский атомный авианосец "Авраам Линкольн", как утверждается, войдет в международные воды Японского моря во второй половине этой недели.
Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его информации, авианосная ударная группа пробудет там около пяти дней. Подобной "демонстрации силы" не было с ноября 2017 года, отмечает агентство. Официальный представитель американского военного контингента на Корейском полуострове не стал комментировать эти данные.
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