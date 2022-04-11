Беларусь обвинила Польшу в обстреле пункта пропуска

Польские силовики подвергли обстрелу белорусский пункт пропуска Песчатка. Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе пограничного комитета Беларуси.

"В ночь с 10 на 11 апреля польские военнослужащие обстреляли белорусский автодорожный пункт пропуска Песчатка. Также, силовики пытались ослепить белорусских пограничников стробоскопами. Незаконные действия сопредельной стороны зафиксированы камерами видеонаблюдения", - указано в сообщении.

По результатам проверки белорусские пограничники обнаружили повреждения стен пограничным модулей, а также металлические шарики. В ведомстве также сообщили, что ранее со стороны Польши аналогичным образом был обстрелян белорусский пограничный столб.