Землетрясение в Турции

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в понедельник в Черном море неподалеку от берегов Турции. Как передает Day.Az, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр находился в 114 км к северо-западу от портового города Зонгулдак с населением около 100 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 2 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.