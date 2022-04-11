https://news.day.az/world/1452308.html Землетрясение в Турции
Землетрясение в Турции
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в понедельник в Черном море неподалеку от берегов Турции. Как передает Day.Az, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр находился в 114 км к северо-западу от портового города Зонгулдак с населением около 100 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 2 км.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.
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