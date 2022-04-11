Печальная новость ВОЗ в связи с коронавирусом

Пандемия COVID-19 еще далека от завершения, уровень передачи инфекции остается высоким, а охват прививками во многих странах низок. Об этом заявил в понедельник в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Выступая на заседании комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, он отметил, что несмотря на тенденцию к снижению смертности в мире (на минувшей неделе число сообщений о летальных исходах было самым низким более чем за два года), "пандемия все еще далека от завершения". "Передача [коронавируса] остается очень высокой, а охват вакцинацией очень низок в слишком большом числе стран", - сказал Гебрейесус. По его словам, ослабление ограничений, связанных с пандемией, позволяет инфекции распространяться, что усиливает риск появления новых штаммов.

Глава ВОЗ обратил внимание на "исключительно важное значение" на нынешнем этапе пандемии трех факторов. На первое место он поставил "усталость" населения от социальной изоляции, закрытия школ и неурядиц с рабочими местами. Говоря о втором факторе, он напомнил, что "остается неизвестной продолжительность иммунитета после первой вакцинации или инфицирования" коронавирусом. И наконец, третий фактор состоит в том, что "мы не можем предсказать, как вирус будет эволюционировать", констатировал Гебрейесус.

"Основную обеспокоенность" при этом у гендиректора вызывает сохраняющееся большое число в мире непривитых работников здравоохранения и других лиц из групп риска. "Равный доступ к вакцинации большей части групп риска остается самым мощным инструментом, который имеется у нас для спасения жизней", - сказал Гебрейесус. Он напомнил, что граждане стран с высокими доходами делают уже четвертую прививку, тогда как треть жителей планеты еще не получили ни одной дозы вакцины, а в Африке не вакцинированы 83% населения.