Новую версию штамма «омикрон» выявили в Бельгии

Вирусологи Левенского католического университета Марк Ван Ранст и Пьет Маас заявили, что в Бельгии был зарегистрирован первый случай нового подварианта штамма коронавируса "омикрон", названный BA.4. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Вирусы накапливают мутации, они так делают постоянно. Новые версии в дальнейшем еще будут появляться", - заявил Ван Ранст.

По его словам, он "предпочитает подверсии "омикрона", чем совсем новые варианты" коронавируса.

В публикациях сообщается, что версии BA.4 и BA.5 уже присутствуют на территории Южной Африки, Ботсване, Германии, Дании и Великобритании. В Бельгии версия BA.5 "омикрона" до сих пор не была выявлена.

Отмечается также, что появление подверсии штамма "омикрон" в ряде государств не привело к значительному росту заражений среди населения, госпитализаций или летальных исходов.